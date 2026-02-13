Dall' inizio del 2026 espulse 24 persone nella provincia di Novara

Nel 2026, le autorità di Novara hanno espulso 24 persone straniere senza permesso di soggiorno. Questa misura deriva dal continuo controllo degli immigrati irregolari sul territorio. Gli agenti hanno effettuato diverse operazioni di identificazione, portando a queste espulsioni. Tra i casi più recenti, un uomo trovato senza documenti è stato accompagnato alla frontiera. La presenza di stranieri senza autorizzazione resta una priorità per le forze dell'ordine locali.

