Dalle nozze celebrate a 83 anni alle storie nate sui battelli durante la guerra il racconto delle coppie che abitano le strutture per anziani Emeis mostrano come queste ultime debbano tutelare non solo la salute fisica degli ospiti ma anche il loro patrimonio affettivo

Loredana, 83 anni, ha celebrato le sue nozze nel reparto di geriatria dell’ospedale di Torino, un matrimonio che ha avuto luogo proprio durante una visita speciale organizzata per gli anziani, motivato dal desiderio di rendere ufficiale un legame che dura da decenni. A differenza di altre storie, questa si distingue per il fatto che la coppia si è conosciuta sui battelli durante la Seconda guerra mondiale, un legame nato in tempi di emergenza e che ora si rinnova con una cerimonia semplice, ma carica di significato. E le strutture per anziani come le Emeis, dove molti vivono questa fase della vita,

S i erano promessi di non farlo mai. Per decenni, Lodovico e Rita, entrambi ex dipendenti della Gazzetta dello Sport, hanno vissuto fianco a fianco, tra le rotative e le redazioni, con una promessa che sembrava scolpita nella pietra: non sposarsi mai, più che convinti che la loro complicità non avesse bisogno di firme o cerimonie. Poi, nel dicembre del 2025, tra le mura della Rsa San Celso di Milano, una domanda scherzosa di un vecchio collega ha acceso una scintilla inaspettata: «Ma voi, perché non vi sposate?». È bastato uno sguardo per capire che quella promessa di gioventù poteva essere infranta per un motivo più grande.