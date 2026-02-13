Dall' accusa di pedofilia al carcere e Adam Johnson piombò all' inferno

Adam Johnson, ex calciatore di Manchester City e Sunderland, finì in carcere nel 2016 per aver adescato e avuto rapporti sessuali con una minorenne, un’accusa che lo portò inizialmente a ricevere una condanna di sei anni, poi ridotti a tre.

A ventitrè anni il suo talento venne valutato otto milioni di euro dal Manchester City che lo acquistò. A venticinque anni il prezzo salì e arrivò a toccare i tredici milioni di euro, la cifra sborsata dal Sunderland per entrare in possesso del suo cartellino. A ventotto anni, di tutti quei soldi nessuno parlò più, perché il nome di Adam Johnson, di professione trequartista, da tempo nel giro della nazionale inglese, venne associato a una delle accuse più infamanti: pedofilia. Il mondo gli crollò addosso, e a poco gli servì la bravura con il pallone tra i piedi per uscire dalle macerie che lui stesso aveva prodotto.