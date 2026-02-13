Floriana Diluciano, attrice siciliana, ha vinto il Premio Crocitti perché ha dimostrato talento e passione nel suo debutto teatrale a Catania. La giovane artista ha attirato l’attenzione con una performance intensa e coinvolgente, che ha colpito la giuria. Il premio riconosce ogni anno le promesse più promettenti nel mondo dello spettacolo, e questa volta include anche lei tra i vincitori.

C’è anche una giovane artista siciliana tra i vincitori del Premio Vincenzo Crocitti International, che individua talenti, formazione e carriere di chi lascia il segno nel settore della cultura e dello spettacolo. La manifestazione, ideata da Francesco Fiumarella e dedicata al grande attore romano – interprete del figlio di Alberto Sordi nel film cult “Un borghese piccolo piccolo” – ha visto tra i vincitori della tredicesima edizione la pachinese Floriana Diluciano, classe 1996, premiata come attrice emergente. Nella stessa cerimonia – trasmessa di recente in diretta streaming – è stato riservato un tributo anche all’attore e comico siracusano Dario Bandiera, tra i professionisti in carriera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dal teatro siciliano al Premio Crocitti: Floriana Diluciano tra i volti emergenti dello spettacolo

