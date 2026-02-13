Dal rosso Ferrari al giallo Papaya le auto di F1 puntano sempre di più sul colore

Dal circuito di Monza, le auto di F1 spiccano per i colori, con molte vetture che scelgono tonalità vivaci come il giallo Papaya e il turchese, una tendenza che si sta affermando tra i team per distinguersi e attirare l’attenzione sui rettilinei.

Anche se per noi italiani il colore per eccellenza della Formula 1 è uno solo: il rosso Ferrari (quest'anno lucido, dopo anni di opaco), da quest'anno in pista vedremo sfumature molto diverse. Ogni team infatti, per essere più facilmente riconoscibile, sta cercando di legare il proprio nome a una tonalità ben precisa. Hamilton Ferrari 2026. La Ferrari SF-26 GIUSEPPE CACACEGetty Images Se si parla di papaya, per esempio, il riferimento non può che essere uno solo: la McLaren. Con tutto quello che ne è derivato anche in termini di linguaggio, con le espressioni Papaya Boys (i due piloti Norris e Piastri) e Papaya Rules (ovvero le regole interne di ingaggio in pista che lasciano liberi i piloti di lottare per la vittoria senza ordini di scuderia) a creare un legame ormai noto tra l'arancione papaya e la scuderia inglese (sulla vettura di quest'anno è stata aumentata la parte arancione mantenendo il contrasto con il nero sul cofano motore e l'airbox). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Da quando le auto hanno iniziato a sfiorare i 200 kmh negli anni Trenta, il percorso è stato fatto di record e innovazioni.

