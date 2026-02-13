Dal primo graffio di Cutrone al tris di Cuppone | quanti gol dai nuovi acquisti

Dal primo graffio di Cutrone al tris di Cuppone, nove gol segnati dai nuovi acquisti nel campionato cadetto in questa settimana. La maggior parte delle reti sono arrivate da giocatori arrivati di recente, tra cui l’attaccante della Spal che ha aperto le marcature con un tiro preciso da fuori area e Cuppone che ha siglato il suo primo gol con il Benevento sfruttando un’uscita sbagliata del portiere.

Appena arrivati ma subito decisivi. È questo l'impatto di alcuni dei nuovi acquisti in questa Serie B, con il campo che, passati dieci giorni dalla fine del calciomercato, sta già dando le prime risposte dopo la finestra invernale. Tra chi ha puntato più a blindare i suoi gioielli (vedi il Frosinone) e chi invece ha attuato una vera e propria rivoluzione sul mercato (Mantova, Bari, Sampdoria e non solo), sono tante le squadre che entrano nella fase calda del campionato con dei rinforzi in più. E già ne raccolgono i frutti. Tra lo scorso weekend e il turno infrasettimanale, infatti, sono ben 9 i gol segnati dai nuovi arrivi: dal primo graffio di Cutrone con il Monza all'impatto super di Cuppone con la maglia dell'Entella, ecco chi si è calato subito alla grande nella realtà del suo nuovo club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Carlo Pellegatti sottolinea come otto degli ultimi nove gol del Milan siano stati segnati dai nuovi acquisti.

#SerieB, Contro l'Avellino è arrivato il primo gol di Patrick #Cutrone con la maglia del Monza, l'ex attaccante del Milan è arrivato in prestito dal Como, anche se ha giocato nel Parma la prima parte di stagione. - facebook.com facebook