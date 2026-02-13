Dal novarese al passo del Sempione | alla scoperta del Cammino di San Bernardo con Itinerarium

Itinerarium annuncia che a marzo partirà il nuovo percorso del Cammino di San Bernardo, un viaggio che collega il novarese al passo del Sempione. La scelta di questo itinerario nasce dalla volontà di far conoscere meglio i paesaggi e le storie locali. Gli escursionisti potranno attraversare boschi e piccoli borghi, immergendosi nella natura e nella cultura della zona.

Al via a marzo il nuovo Cammina-tür: 11 tappe per 11 domeniche per riscoprire i paesaggi e le storie del nostro territorio, dalla Badia di Dulzago fino agli oltre 2mila metri del Passo del Sempione Partirà a marzo un nuovo Cammina-tür, l'avventura proposta da Itinerarium per andare alla scoperta dei cammini e dei sentieri che attraversano il nostro territorio. L'iniziativa ha il supporto dell'associazione Amici di Santiago. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la sezione "Cammina con noi" sul sito di Itinerarium. La prima tappa è in programma domenica 1° marzo e porta i partecipanti alla scoperta della Badia di Dulzago: un viaggio nel Medioevo tra cascine, castelli, canali e risaie.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su san bernardo

Ultime notizie su san bernardo

Argomenti discussi: Cosa fare in città: gli eventi del week end del 7 e 8 febbraio; I Comuni montani salgono a 23: Accesso ai fondi per le zone fragili; LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo; Brescia sotto tono e col freno a mano: pareggio deludente a Novara.

Murri, Novarese, Reggiana e Bertazzoni a caccia di investitori a CannesDa ex colonie a motore di sviluppo urbano e turistico. Almeno nella speranza degli amministratori locali che si giocano una nuova carta. Il progetto The Adriatic coastline transformation: iconic co ... msn.com

Anche le valli del San Bernardo sono state colpite da intense nevicate: nel video siamo a base impianti a Crevacol, dove questa mattina nevicava così 80 cm di fresca e 140 totali a 2000 m - facebook.com facebook