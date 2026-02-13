Dal novarese al passo del Sempione | alla scoperta del Cammino di San Bernardo con Itinerarium
Il Cammino di San Bernardo, che collega il Novarese al passo del Sempione, diventa protagonista di una nuova iniziativa di Itinerarium, in partenza a marzo. La scelta di promuovere questa escursione nasce dall’interesse di far conoscere i percorsi storici della zona, spesso poco segnati ma ricchi di fascino. La proposta si rivolge a chi ama camminare immerso nella natura e vuole scoprire i luoghi più autentici del nostro territorio.
Al via a marzo il nuovo Cammina-tür: 11 tappe per 11 domeniche per riscoprire i paesaggi e le storie del nostro territorio, dalla Badia di Dulzago fino agli oltre 2mila metri del Passo del Sempione Partirà a marzo un nuovo Cammina-tür, l'avventura proposta da Itinerarium per andare alla scoperta dei cammini e dei sentieri che attraversano il nostro territorio. L'iniziativa ha il supporto dell'associazione Amici di Santiago. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la sezione "Cammina con noi" sul sito di Itinerarium. La prima tappa è in programma domenica 1° marzo e porta i partecipanti alla scoperta della Badia di Dulzago: un viaggio nel Medioevo tra cascine, castelli, canali e risaie.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Cammino di San Bernardo: Itinerarium riapre la Via Francisca Novarese tra storia, cultura e trekking di 11 tappe.
Itinerarium ha riaperto il Cammino di San Bernardo, un percorso storico che collega il Novarese al Passo del Sempione, offrendo agli escursionisti un viaggio tra antiche vie e paesaggi naturali.
Dal novarese al passo del Sempione: alla scoperta del Cammino di San Bernardo con Itinerarium
