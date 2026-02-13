Il Cammino di San Bernardo, che collega il Novarese al passo del Sempione, diventa protagonista di una nuova iniziativa di Itinerarium, in partenza a marzo. La scelta di promuovere questa escursione nasce dall’interesse di far conoscere i percorsi storici della zona, spesso poco segnati ma ricchi di fascino. La proposta si rivolge a chi ama camminare immerso nella natura e vuole scoprire i luoghi più autentici del nostro territorio.

Al via a marzo il nuovo Cammina-tür: 11 tappe per 11 domeniche per riscoprire i paesaggi e le storie del nostro territorio, dalla Badia di Dulzago fino agli oltre 2mila metri del Passo del Sempione Partirà a marzo un nuovo Cammina-tür, l'avventura proposta da Itinerarium per andare alla scoperta dei cammini e dei sentieri che attraversano il nostro territorio. L'iniziativa ha il supporto dell'associazione Amici di Santiago. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la sezione "Cammina con noi" sul sito di Itinerarium. La prima tappa è in programma domenica 1° marzo e porta i partecipanti alla scoperta della Badia di Dulzago: un viaggio nel Medioevo tra cascine, castelli, canali e risaie.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Itinerarium ha riaperto il Cammino di San Bernardo, un percorso storico che collega il Novarese al Passo del Sempione, offrendo agli escursionisti un viaggio tra antiche vie e paesaggi naturali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dal novarese al passo del Sempione: alla scoperta del Cammino di San Bernardo con Itinerarium; Visita al nuovo Centro di Distribuzione Action di Novara; I Comuni montani salgono a 23: Accesso ai fondi per le zone fragili; LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo.

Murri, Novarese, Reggiana e Bertazzoni a caccia di investitori a CannesDa ex colonie a motore di sviluppo urbano e turistico. Almeno nella speranza degli amministratori locali che si giocano una nuova carta. Il progetto The Adriatic coastline transformation: iconic co ... msn.com

Anche le valli del San Bernardo sono state colpite da intense nevicate: nel video siamo a base impianti a Crevacol, dove questa mattina nevicava così 80 cm di fresca e 140 totali a 2000 m facebook