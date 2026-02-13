Dal metodo Draghi?Letta all’asse Meloni?Merz Il germe di una nuova Europa

Giorgia Meloni e Friedrich Merz si sono incontrati a Roma ieri, in un vertice che ha messo in evidenza il loro intento di rafforzare i legami tra Italia e Germania. La riunione, svoltasi nel palazzo della Farnesina, nasce da una volontà condivisa di rispondere alle sfide della crisi europea, spinta anche dalle tensioni con la Russia e dalla crescente incertezza economica. Questo incontro segna un passo importante, considerando le differenze politiche tra i due leader, e mostra come il loro accordo possa influenzare le prossime scelte di Bruxelles.

Quella tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz sarà pure una “strana coppia”. Ma quel sodalizio sembra destinato a rimettere in moto un treno europeo che rischiava di perdersi nelle convulsioni di una situazione internazionale sempre più complessa e, per molti versi, più pericolosa. Basti pensare alla protervia di Vladimir Putin che, a distanza ormai di quattro anni e nonostante i morti causati e subiti, non sembra arretrare di un passo rispetto agli “obiettivi” dell’”operazione militare speciale”. Facendo così abortire, sul nascere, qualsiasi seppur timido tentativo di pace. Ebbene, in un contesto così difficile, Italia e Germania stanno tentando di dare gambe ai suggerimenti che Mario Draghi ed Enrico Letta avevano avanzato, solo qualche mese fa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Merz, Meloni, Draghi e Monti si sono trovati ieri a Bruxelles per discutere dei limiti da mettere in campo per impedire che una nuova Europa perda le proprie radici, soprattutto dopo le recenti tensioni tra Stati e le spinte verso un’unione più integrata ma meno condivisa.

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

