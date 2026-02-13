Dal furto nella Chiocciola alla rissa in Piazza

Dal furto nella Chiocciola alla rissa in Piazza, Marco Ricci, 17 anni, è finito in manette dopo aver provocato scompiglio tra i clienti di un bar e aver tentato di scappare, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno individuato e fermato in via Garibaldi, dove era stato visto aggirarsi in modo sospetto, e ora si trova in custodia nel centro di prima accoglienza per minorenni.

Un giovane troppo 'esuberante', secondo gli investigatori. Che ha commesso una sfilza di reati quando era ancora minorenne tanto che si è trovato ad affrontare ben undici procedimenti davanti al tribunale di Firenze che si occupa, appunto, degli under 18. Il ragazzo, che adesso è maggiorenne, è ai domiciliari per la rapina ad un giovane che sarebbe stata commessa nella zona della stazione. Ma ieri era presente in tribunale, insieme al suo difensore Alessandro Betti, per affrontare la lunga scia di procedimenti. Vari i reati che gli venivano contestati. Una vicenda che riguardava un piccolo episodio di spaccio? E' stato prosciolto come pure per uno di minaccia.