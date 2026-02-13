Dai pugni di Smith e Carlos al casco di Heraskevych | quando Olimpiadi e politica si incontrano

Nel 1906, un atleta britannico ha agitato la bandiera irlandese per protestare contro le ingiustizie politiche, e ora il Cio ha deciso di escludere lo skeletonista ucraino Heraskevych da Milano Cortina, in risposta alle tensioni tra sport e politica. Durante le Olimpiadi di quest’anno, le tensioni tra atleti e autorità sportive sono emerse chiaramente, con gesti simbolici e sanzioni che riflettono il peso delle questioni politiche sui giochi.

Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino squalificato per il casco che ritrae gli atleti ucraini uccisi in guerra, è solo l'ultimo di una lunga serie di atleti che hanno scelto i Giochi Olimpici come occasione per lanciare un messaggio o compiere gesti di protesta politica. Anche se Heraskevych non ritiene il suo "casco della memoria" un vero e proprio gesto politico, il Cio l'ha escluso dalla competizione appellandosi alla regola 50 della Carta Olimpica, che vieta ogni forma di "manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale" durante i Giochi. Ma la lunga storia olimpica è ricca di gesti politici e atti di protesta, in forme diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dai pugni di Smith e Carlos al casco di Heraskevych: quando Olimpiadi e politica si incontrano Olimpiadi 2026, CIO all'atleta ucraino Heraskevych: "No al casco commemorativo" Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l'atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà. Olimpiadi, il divieto del Cio a Heraskevych: "No al casco commemorativo per gli atleti ucraini caduti" Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.