Dai Giochi a Sanremo | Mattarella è ubiquo

Dal palco dei Giochi di Sanremo, Sergio Mattarella si muove con naturalezza tra le diverse occasioni, passando senza sforzo dalle Olimpiadi, dove si intrattiene con gli atleti, al Festival, e poi alle commemorazioni delle foibe e ai incontri con leader stranieri.

Il capo dello Stato salta con disinvoltura dalle Olimpiadi, in cui si intrattiene amabilmente con gli atleti, al Festival, passando per le foibe e i ricevimenti con gli statisti stranieri. E i media spandono saliva: «Porta fortuna ed è pure super competente». Oggi tocca a Carlo Conti e Laura Pausini. L’agenda di re Sergio è fittissima. Un impegno gravoso dopo l’altro e chissà come farà «il Matta» per altri quattro anni, fino al termine del secondo mandato. Comunque. Dopo gli auspici per Sofia Goggia, ieri, in trasferta sulle nevi di Cortina, si è complimentato con Federica Brignone per la medaglia in SuperG. 🔗 Leggi su Laverita.info

