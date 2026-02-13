Da oggi torna Sibilla il taxi serale e notturno a prezzo scontato per le donne
Da venerdì 13, Sibilla torna a Verona, offrendo un servizio di taxi serale e notturno a prezzo scontato esclusivamente alle donne, per garantire loro maggiore sicurezza nelle uscite notturne.
Da venerdì 13 febbraio il servizio torna operativo, dopo il successo del 2024 e 2025: saranno 4.750 le corse finanziate con il contributo di 38 mila euro erogato dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Verona Da venerdì 13 torna Sibilla, il taxi serale e notturno a prezzo scontato riservato alle donne veronesi per muoversi in libertà. Il servizio sarà sempre in vigore per tutto l’anno: saranno 4.750 le corse finanziate con il contributo di 38 mila euro erogato dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Verona. Dalle 22 alle 6 del mattino, le utenti possono usufruire dello sconto di 8 euro sulla tariffa sia per l’andata che per il ritorno.🔗 Leggi su Veronasera.it
