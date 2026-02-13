Harry Melling, noto per aver interpretato Harry Potter, si apre su un ruolo diverso e più audace in Pillion, spiegando che il suo passaggio dalla magia alla scena BDSM nasce da una voglia di esplorare nuove sfumature della recitazione. La scena in cui Colin si trova nel vicolo freddo e umido, durante la vigilia di Natale, rappresenta un momento di rottura con il suo passato da mago e di immersione in un personaggio vulnerabile e complesso. Melling ha raccontato che questa trasformazione è stata anche una sfida personale, motivata dalla volontà di mostrare un volto più realistico e diverso di sé stesso.

Nei primi 15 minuti di Pillion, film d'esordio di Harry Lighton, Colin ( Harry Melling ), un ragazzo esile ed emarginato, è in ginocchio in un vicolo buio e fradicio, adiacente a un supermercato, opportunamente chiuso perché è il giorno di Natale, a regalare piacere orale a Ray (Alexander Skarsgård), il motociclista alto, enigmatico e straordinariamente sexy che presto lo introduce al mondo del BDSM. Non vediamo molto del pompino che segue, ma è abbastanza. Compresa la base della protesi di generose dimensioni di Skarsgård. «Ricordo che quando sono arrivato alla scena del vicolo ho pensato: “Ci sto”», dice Melling leggendo la sceneggiatura di Pillion per la prima volta, davanti a un caffè nel centro di Londra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Da mago a motociclista sadomaso, Harry Melling racconta Pillion e la sua emancipazione da Harry Potter

Ogni viaggio ha un prezzo, specialmente quando decidi di non essere tu a guidare. In #Pillion - Amore senza freni ci immergiamo nella vita di Colin (Harry Melling), un uomo la cui esistenza ordinaria viene stravolta dall’incontro con l’enigmatico e carism - facebook.com facebook

Il trailer italiano di “Pillion - Amore senza freni”, lungometraggio d’esordio di Harry Lighton con Harry Melling e Alexander Skarsgård. Premio Un Certain Regard per la miglior sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes. Da oggi al cinema con I Wonder Picture x.com