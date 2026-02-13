La notizia della morte di James Van Der Beek, avvenuta a 48 anni a causa di un cancro al colon, ha suscitato grande commozione tra le star di Hollywood. Stacy Keibler, Katie Holmes e Nikki Reed hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi e post sui social media. Keibler ha condiviso una foto ricordo, mentre Holmes ha scritto parole di conforto, entrambe colpite dalla perdita di un attore che hanno incontrato sul set. La scena del lutto si è fatta sentire anche durante gli eventi pubblici, dove molte hanno ricordato il suo sorriso e la professionalità.

Dall’ex wrestler Stacy Keibler alla collega Katie Holmes passando per Nikki Reed, Hollywood è in lutto per la scomparsa di James Van Der Beek, morto a 48 anni per un cancro al colon. Nelle ultime ore i social si sono riempiti di messaggi addolorati e ricordi dell’attore, protagonista dell’iconica serie Dawson’s Creek. Da Stacy Keibler a Katie Holmes, i tributi a James Van Der Beek. Tra le prime a condividere il dolore ci sono le colleghe di set Katie Holmes e Busy Philips. Holmes, che in Dawson’s Creek dava il volto a Joey Potter, l’amore adolescenziale di Dawson (Van Der Beek) su Instagram ha condiviso una nota scritta a mano: «James, ci sono così tanti ricordi, risate, conversazioni sulla vita. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Katie Holmes a Stacy Keibler, le lacrime delle star per James Van Der Beek

La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.

L’attore James Van Der Beek è morto l’11 febbraio 2026 a 48 anni.

