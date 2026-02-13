Il direttore di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha aperto il ‘PlayStation State of Play’ di febbraio 2026 annunciando che l’evento avrebbe svelato le maggiori novità in arrivo per la console, tra cui un nuovo capitolo di ‘Silent Hill’ e aggiornamenti su ‘God of War’.

Il ‘PlayStation State of Play’ di febbraio 2026 ha messo in mostra una serie di anteprime e annunci di rilievo per la community PlayStation, tra cui nuove informazioni su ‘ God of War ’, un nuovo capitolo di ‘Silent Hill’ e diversi altri progetti first-party e third-party. Tra remake, spin-off e reveal inattesi, il principale evento digitale dell’anno ha confermato la strategia di Sony di puntare sia sui grandi ritorni che su proposte diverse per tutti i gusti. Kratos protagonista al SoP 2026. Tra i protagonisti indiscussi dello State of Play c’è stata la saga di ‘ God of War: Sons of Sparta ’ e l’annuncio di un progetto ambizioso legato alla trilogia originale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da ‘God of War’ a ‘Silent Hill’: tutte le novità del PlayStation State of Play 2026

Konami annuncia un nuovo Silent Hill Transmission che si terrà il 12 febbraio alle 16:00 PT, cioè alle 1:00 di notte del 13 febbraio in Italia.

Il grande evento di PlayStation si apre con attese altissime.

BOMBAZOS: Vuelven God of War y Konami | NUEVO Castlevania | Project Windless y mas | Xbox PS5 PC

Argomenti discussi: Il vociferato metroidvania 2.5D di God of War potrebbe essere multipiattaforma; PlayStation State of Play: tutte le novità e i trailer da God of War a Silent Hill; Il prossimo God of War potrebbe uscire su più piattaforme: PC o anche altre console?; Serie TV God of War: scelto anche l'attore di Atreus, pedina fondamentale dell'intera opera.

