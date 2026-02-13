Da Bacchereto alla nazionale cinese, cinque giovani della polisportiva locale sono stati convocati per la Coppa del Mondo di tamburello indoor che si svolgerà a Roma dal 26 febbraio al 1° marzo, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori considerando le origini italiane del talento.

La nazionale di tamburello della Repubblica Popolare Cinese sarà rappresentata da cinque ragazzi della polisportiva Bacchereto al Campionato del mondo indoor che si terrà a Roma dal 26 febbraio a 1° marzo. Il gruppo di atleti è tesserato alla Polisportiva che ha la squadra di tamburello da diversi anni. I giocatori, 16 anni d’età, sono Valentino Shao, Daniele Huang, Emiliano Zhou e Oscar Yang, tutti con cittadinanza cinese e questo è il requisito essenziale per far parte della nazionale. La squadra di tamburello ha già partecipato a campionati nazionali e internazionali con importanti risultati e questo ha suscitato l’interesse della Cina per i cinque giovanissimi atleti, subito arruolati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Bacchereto alla nazionale cinese. I campioncini di tamburello a Roma convocati per la coppa del Mondo

