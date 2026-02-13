Da Avellino ai bimbi di Gaza l’abbraccio del patriarca di Gerusalemme

L'abbraccio del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa arriva lla comunità di Avellino, ospite del parroco di Valle don Marcello: " Sempre sorpreso dalla solidarietà della gente. Porterò ai bimbi di Gaza i vostri messagg i. La soluzione politica è ancora lontana. Ma non si può decidere senza i Palestinesi". Il cardinale Pizzaballa, c he vive da decenni in Terra Santa ed è Patriarca dei Latini dal 2020, proporrà una lectio magistralis dal titolo "Come ricostruire nuove relazioni di fiducia in Terra Santa". Un tema che richiama direttamente la dimensione delle relazioni, della convivenza e della possibilità di riannodare legami in territori segnati da tensioni profonde e da una lunga stagione di violenze.