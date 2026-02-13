Curling maschile Italia da sogno | battuta la Gran Bretagna 9-7 azzurri a punteggio pieno

La nazionale italiana di curling maschile ha battuto la Gran Bretagna 9-7 nella seconda partita dei Giochi di Milano-Cortina 2026, mantenendo il punteggio pieno e dimostrando un’ottima forma sul ghiaccio.

Seconda vittoria in due partite per la Nazionale maschile di curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo il successo sulla Svezia, gli azzurri superano anche i campioni del mondo della Gran Bretagna per 9-7 e restano a punteggio pieno nel girone. Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell'Italia nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’Italia ha dominato contro la Gran Bretagna nella partita di curling alle Olimpiadi, con un risultato di 4-0, dopo che quattro degli azzurri hanno commesso un’ingenuità in avvio che ha dato il via a una serie di errori.

L’Italia conquista la sua undicesima medaglia ai Giochi di Milano-Cortina.

L'ITALIA è QUALIFICATA nonostante il KO con la Gran Bretagna! | #MilanoCortina2026

