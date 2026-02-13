Curling maschile Germania batte Italia all’extra end | finisce 6-5

La squadra di curling maschile tedesca ha vinto contro l’Italia all’extra end, con il punteggio di 6-5. La partita si è conclusa dopo una serie di giocate tese e precise, che hanno tenuto il pubblico incollato davanti alla tv. Gli azzurri hanno combattuto fino all’ultimo, ma alla fine la determinazione degli avversari ha fatto la differenza.

Il curling continua a tenere incollata agli schermi tutta l’Italia: gli uomini fanno sognare, ma hanno perso contro la Germania Una spazzata alla volta, con grande concentrazione. Il curling entra nelle case degli italiani e fa sognare, anche perché gli uomini lasciano presagire grandi cose, dopo un ottimo inizio di torneo. Infatti, con due vittorie su due, gli Azzurri sono in vetta alla classifica del girone. C’è chi pensa già alle semifinali, anche se è prematuro, ma ci si può comunque godere l’emozione di essere alla pari con Canada e Svizzera. Mantenere l’imbattibilità contro la Germania, quindi, sarebbe cosa più che buona, anche perché si tratta di un match alla portata sulla carta.🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Italia-Germania 5-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: extra-end con hammer tedesco! L’Italia e la Germania hanno pareggiato 5-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, dopo un extra-end deciso dall’Hammer tedesco. LIVE Italia-Germania 4-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente un end da due punti! L’Italia ha battuto la Germania 4-2 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a un end decisivo che ha fatto la differenza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: sette medaglie d'oro in palio oggi; LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, Moioli show nello snowboard cross: è bronzo. L'Hockey azzurro sfida la Slovacchia. LIVE Italia-Germania 5-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: extra-end con hammer tedesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 21.57 Draw al centro di Mosaner che prende il ... oasport.it Classifica curling Olimpiadi: Italia in testa a punteggio pieno nel torneo maschileIl curling azzurro esulta per la seconda vittoria della squadra maschile in altrettanti incontri disputati nel round robin delle Olimpiadi Invernali di ... oasport.it ITALIA vs GERMANIA Curling Maschile Precisione, strategia e sangue freddo sul ghiaccio. Gli Azzurri affrontano la Germania in una sfida ad altissimo livello, dove ogni stone può decidere la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina Co - facebook.com facebook LIVE Italia-Germania, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: scontro diretto per la semifinale - x.com