Curling e referendum la gaffe del Pd | così due medaglie olimpiche sono finite nella polemica e virali sui social

Il duo di campioni olimpici Marianna e Luca, noti per le loro medaglie di curling, sono finiti al centro di una polemica online dopo un video condiviso dal Partito Democratico. La clip, pensata come meme satirico per criticare la riforma Nordio e il referendum, ha accidentalmente coinvolto le medaglie degli atleti, che non avevano alcun legame con la questione politica. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social, creando confusione tra gli utenti e alimentando discussioni su come anche le vittorie sportive siano state usate in modo improprio nel dibattito pubblico.

Un video pensato per essere un meme ironico, un messaggio politico sul referendum contro la riforma Nordio, e due campioni olimpici tirati dentro una polemica che non avevano chiesto. La vicenda che ha coinvolto Amos Mosaner e Stefania Constantini, i medagliati di bronzo del curling a Milano-Cortina 2026, è l'esempio perfetto di come la comunicazione politica sui social possa trasformarsi in un boomerang quando si confondono i confini tra engagement e rispetto. Il Partito Democratico aveva pubblicato sui propri canali social un video che mostrava un colpo vincente della coppia azzurra durante le Olimpiadi invernali.