Curiosità Antonio Squillante di Sarno tra i barbieri del Festival di Sanremo

Da salernotoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Squillante, di Sarno, ha partecipato al Festival di Sanremo come barbiere, portando con sé la sua esperienza e il talento. La sua presenza si è resa possibile grazie alla richiesta di uno degli organizzatori, che cercava un professionista locale per un evento speciale. Squillante, conosciuto anche come Tony S, gestisce un salone a Lavorate e ha già lavorato con diversi clienti della zona. La sua partecipazione al festival rappresenta un'occasione di visibilità per la sua attività e per il territorio.

Un altro pezzettino del nostro territorio sarà presente al Festival di Sanremo: Antonio Squillante, noto come Tony S, titolare di un salone a Lavorate, frazione di Sarno, prenderà parte come barbiere alla kermesse nella città dei fiori. Seppur giovane, Squillante si dedica alle acconciature da 29 anni ed ha già raggiunto soddisfazioni a livello nazionale e internazionale. Ora, con orgoglio, rende nota la sua partecipazione al Festival della canzone italiana.

