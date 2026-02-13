Cuoricini per Snoop Dogg

Snoop Dogg ha ricevuto numerosi cuori sui social media dopo aver visitato una piccola città italiana, attirando l’attenzione dei fan locali. La sua presenza ha portato un’onda di entusiasmo tra gli appassionati di musica e non solo, che hanno condiviso foto e messaggi di benvenuto online. In molti si sono affrettati a immortalare il momento, prendendo d’assalto le strade per scattare selfie con la star.

Andare in brodo di giuggiole se una star internazionale, specie se statunitense, bazzica dalle nostre parti è – ammettiamolo – un po' provinciale. Se volessimo essere veri milanesi un po' snob, l'entusiasmo dovrebbe lasciare posto a un'alzata di spalle e uno sguardo obliquo di noncuranza. Ma faremo un'eccezione (non essendo, peraltro, veri milanesi un po' snob): il tour olimpico di Snoop Dogg è già nel mito. Come si fa a resistere al mood del rapper, allo stile, alla coolness? Che sia portando la torcia a Gallarate (cioè, Gallarate!), che sia giocando a bocce all'Ortica (capito la leggenda?!) o tifando le donne dello snowboard in Valtellina, Snoop Dogg si conferma la star di questi giochi olimpici Milano Cortina: occhi a cuoricino per lui (e non ce ne vergogniamo).