Cuori 3 Rai anticipa il finale | calendario stravolto per la serie TV

La Rai ha deciso di anticipare la fine di Cuori 3, spostando l’ultima puntata di due settimane rispetto alla programmazione originale, per far spazio a una nuova fiction che ha riscosso successo in anteprima.

La Rai ha deciso di anticipare la chiusura della stagione di Cuori 3, una mossa che fa discutere ma che nasce da una precisa strategia di palinsesto. I fan della serie dovranno abituarsi a un finale inaspettato che andrà in onda dal 15 al 17 febbraio, a causa dell'occupazione della prima rete per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026.

La Rai ha deciso di chiudere in anticipo la terza stagione di Cuori.

Cuori 3, cambia programmazione: ultima puntata anticipata su Rai 1La sesta e ultima puntata di Cuori 3 andrà quindi in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Rai 1, salvo ulteriori modifiche di palinsesto, determinando una vera e propria maratona finale per la ... daninseries.it

Cuori 3, la Rai anticipa la chiusura della serie TV: calendario stravolto. PerchéUna scelta di palinsesto che fa discutere i fan della serie, ma che risiede in strategie televisive ben precise, ecco cosa si nasconde dietro la fine 'anticipata' di Cuori 3. libero.it

