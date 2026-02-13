Cuore danneggiatosequestro box viaggio

Il cuore danneggiato, sequestrato il box medico con cui è stato portato da Bolzano a Napoli il cuore, lesionato, impiantato su un bambino di 2 anni e 4 mesi. Il contenitore, che aveva subito un guasto durante il trasporto, è stato sottoposto a sequestro dalla polizia sanitaria per verificare eventuali irregolarità nella conservazione e nel trasporto degli organi. La famiglia del bambino, che ha ricevuto il cuore, attende ora chiarimenti sulla procedura adottata.

10.10 Sequestrato il box medico con cui è stato portato da Bolzano a Napoli il cuore, lesionato, impiantato su un bambino di 2 anni e 4 mesi. Tra le ipotesi sulle origini del danneggiamento, un malfunzionamento del contenitore. Lesioni colpose l'ipotesi di reato per 6 medici e paramedici che hanno partecipato a espianto e impianto La Procura di Napoli ha anche acquisito la documentazione relativa all'iter e al viaggio del cuore dal San Maurizio di Bolzano al Monaldi di Napoli. Qui, disposta ispezione sanitaria regionale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, legate a un trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su un trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bambino di poco più di due anni.

Contenuti correlati

Action Kung Fu Movie: Mother on the scaffold! Her son descends to save her with peerless Kung Fu!

Napoli, cuore trapiantato a bimbo di due anni: sequestrato il box di trasporto dell’organoI carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il contenitore usato per trasportare il cuore di un bambino di due anni in ... cronachedellacampania.it

Cuore danneggiato e trapiantato a bimbo, sequestrato il contenitore usato per conservare l'organoSulla vicenda del cuore danneggiato e trapiantato a bimbo di due anni a Napoli, avanti con indagini: sequestrato contenitore usato per conservare l'organo. tgcom24.mediaset.it

I carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore - poi risultato danneggiato - trapiantato al bimbo di due anni e quattro mesi che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia i - facebook.com facebook

#Cuoredanneggiato trapiantato su un bimbo a #Napoli, sei indagati tra medici e paramedici di Redazione Web x.com