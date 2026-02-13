Sei persone sono state messe sotto inchiesta dopo un trapianto di cuore fallito a Bolzano, che ha portato alla morte del paziente. Gli investigatori sospettano che ci siano stati errori nelle operazioni di espianto e nel trasporto verso Napoli. Le indagini puntano a capire chi abbia sbagliato e se ci siano responsabilità precise nelle fasi cruciali dell’intervento.

Ci sono quelli che hanno preso parte alle operazioni di espianto, lì a Bolzano, e che poi si sono occupati della gestione del trasporto a Napoli; poi, quelli che hanno svolto un ruolo nella realizzazione del trapianto di cuore, qui a Napoli. Sei indagati, tra medici e sanitari del Monaldi. Una svolta ampiamente attesa, per fare chiarezza su dinamica e responsabilità dell’intervento chirurgico su un bambino di appena due anni e pochi mesi, lo scorso 23 dicembre nell’ospedale collinare partenopeo. Non è tutto. Al netto delle prime sei iscrizioni nel registro degli indagati, la Procura di Napoli ha mandato i carabinieri del Nas sia al Monaldi che nell’ospedale di Bolzano, per acquisire una serie di informazioni sulla strategia dei medici, sulla realizzazione del doppio intervento (tra espianto e trapianto), ma anche per sulla scelta dei mezzi di locomozione utilizzati per il rientro a Napoli con l’organo da impiantare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cuore «bruciato», in sei sono sotto inchiesta: «Autori del trapianto flop»

Approfondimenti su Cuore Trapianto

Sesto indagato nel caso del trapianto di cuore a Tommaso, l’ospedale Monaldi si trova al centro di un’inchiesta che coinvolge medici e sanitari.

A Napoli, la vicenda del cuore “bruciato” di un bambino di soli due anni si complica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cuore Trapianto

Argomenti discussi: Cuore bruciato durante il trasporto, 6 sanitari indagati tra Bolzano e Napoli. In campo anche i Nas di Trento; Bambino in coma dopo trapianto di cuore danneggiato: il dramma al Monaldi; Cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni: è in fin di vita, sospesi due chirurghi; Cuore bruciato dal ghiaccio secco, trapianto saltato.

Cuore «bruciato», in sei sono sotto inchiesta: «Autori del trapianto flop»Ci sono quelli che hanno preso parte alle operazioni di espianto, lì a Bolzano, e che poi si sono occupati della gestione del trasporto a Napoli; poi, quelli che hanno svolto un ruolo ... ilmattino.it

Trapianto cuore bruciato, sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorandoSi tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli ... ilfattoquotidiano.it