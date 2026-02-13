Cuore bruciato al Monaldi | sequestrato il box con cui è stato trasportato

Il cuore “bruciato” al Monaldi, e il box usato per trasportarlo è stato sequestrato. I medici avevano trasportato il cuore lesionato in un box termico che ora è sotto sequestro, per verificare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza del trasporto.

È stato disposto il sequestro del box con il quale i medici hanno trasportato il cuore, poi lesionato, da trapiantare a un bambino della provincia di Napoli. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, i carabinieri del Nas hanno acquisito corposa documentazione sanitaria presso l'ospedale Monaldi di Napoli e l'ospedale San Maurizio di Bolzano, ma soprattutto hanno posto sotto sequestro il contenitore, forse malfunzionante, utilizzato lo scorso 23 dicembre per il trasporto dell'organo. Al momento sono indagate sei persone per il reato di lesioni colpose: si tratta di medici e paramedici che hanno partecipato alle operazioni necessarie per il trapianto.

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi: sequestrato il box usato per conservare l’organo.

