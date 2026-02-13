Cuba nella Morsa del Blackout | L’Intervento Russo Tra Crisi Umanitaria e Scenari Geopolitici

Cuba sta vivendo una grave emergenza energetica a causa di un blackout diffuso che ha colpito l’isola negli ultimi giorni. L’intervento russo, volto a fornire assistenza, si inserisce in un contesto di crisi umanitaria e tensioni geopolitiche crescenti. Le interruzioni della corrente hanno provocato disagi nelle strutture sanitarie e nelle attività quotidiane dei cittadini, mentre le autorità cercano di gestire la situazione con risorse limitate. La presenza di operatori russi rappresenta un tentativo di supporto concreto, ma apre anche nuovi scenari nel delicato equilibrio tra le potenze mondiali.