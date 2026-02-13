Cuba nella Morsa del Blackout | L’Intervento Russo Tra Crisi Umanitaria e Scenari Geopolitici
Cuba sta vivendo una grave emergenza energetica a causa di un blackout diffuso che ha colpito l’isola negli ultimi giorni. L’intervento russo, volto a fornire assistenza, si inserisce in un contesto di crisi umanitaria e tensioni geopolitiche crescenti. Le interruzioni della corrente hanno provocato disagi nelle strutture sanitarie e nelle attività quotidiane dei cittadini, mentre le autorità cercano di gestire la situazione con risorse limitate. La presenza di operatori russi rappresenta un tentativo di supporto concreto, ma apre anche nuovi scenari nel delicato equilibrio tra le potenze mondiali.
Approfondimenti su intervento russo
Maxi blackout a Cuba, è il sesto negli ultimi mesi. Perché la cattura di Maduro e i dazi di Trump possono accelerare la crisi umanitaria
La zona orientale di Cuba si è trovata al buio mercoledì sera, colpa di un guasto alla rete elettrica.
Cuba, allarme di Guterres: “La crisi umanitaria rischia di precipitare senza rifornimenti di petrolio”
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un allarme su Cuba.
Ultime notizie su intervento russo
Argomenti discussi: Cuba nella morsa del freddo (e non è solo il meteo che fa le bizze); Cuba sempre più isolata: senza carburante verso un blackout record; A Cuba scatta l’opzione zero: drammatiche misure per sopravvivere al bando Usa del petrolio; Cuba sotto assedio,si stringe la morsa dell’embargo yankee.
(e non è solo il meteo che fa le bizze)Bentrovati, A Cuba si gela. Lunedì l'isola caraibica ha registrato per la prima volta la temperatura minima record di zero gradi, nella provincia di Matanza. E ieri la rete elettrica nazionale cubana ... corriere.it
Trump apre a un deal con Cuba e spalanca la porta alla Cina sul petrolio del VenezuelaLa Casa Bianca stringe la morsa energetica sull’isola: nelle ultime settimane Washington ha annunciato misure per tagliare i flussi di greggio verso L’Avana ... today.it
