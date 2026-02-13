Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha attaccato duramente il procuratore Nicola Gratteri, definendolo “indifendibile” in un post su X, dopo le dichiarazioni del magistrato sulla legge referendaria. Crosetto sostiene che solo gli indagati e la massoneria deviata votano No, e questa sua affermazione ha scatenato molte polemiche. La presa di posizione del ministro arriva a poche ore da un dibattito acceso sui social, dove Crosetto ha accusato Gratteri di aver preso una posizione troppo dura contro la riforma.

"Questa volta Gratteri è indifendibile", scrive in un post su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Benché il ministro dica di considerarsi "amico di Gratteri e come lui sa bene l'ho difeso molte volte, perché ritenevo giusto farlo", a proposito delle dichiarazioni sul Referendum fatte dal procuratore di Napoli, Crosetto è tranchant. "Non mi sento nemmeno offeso dalle sue parole", dice, "perché so che non ci crede nemmeno lui e so che non sono dettate dalla verità ma dalla necessità di difendere prerogative di potere superiore a tutti gli altri cittadini". "Voteranno per il No le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria", ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista video al Corriere della Calabria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Crosetto: “A votare No solo gli indagati e la massoneria deviata? Questa volta Gratteri è indifendibile”

Nicola Gratteri finisce di nuovo sotto i riflettori.

Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, scoppia in una dura polemica sulla campagna referendaria, accusando apertamente coloro che voteranno sì di essere indagati, membri della massoneria deviata e rappresentanti dei centri di potere che, a suo dire, temono una giustizia più efficace.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Vannacciani al test del governo sulla fiducia al dl Ucraina; Il governo pone fiducia sul decreto Ucraina, i vannacciani contro Salvini; Crosetto pone la fiducia sul decreto Ucraina: scontro con i deputati di Vannacci; Dl Ucraina, Meloni sente Crosetto e mette la fiducia: No tribune a Vannacci.

Crosetto: A votare No solo gli indagati e la massoneria deviata? Questa volta Gratteri è indifendibileNon mi sento nemmeno offeso dalle sue parole, dice il ministro, dopo le accuse del procuratore, perché so che non ci crede nemmeno lui e so che non sono dettate dalla verità ma dalla necessità di d ... ilfoglio.it

Decreto Ucraina, fiducia alla Camera tra tensioni nella Lega e i VannaccianiAGI - Nessuna fuga. Ma solo l'intenzione di fare chiarezza. È il motivo che ha indotto il governo a porre la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. E a spiegarlo, mettendoci la facc ... msn.com

Armi all’Ucraina, la Camera approva la fiducia: a votare Sì anche i tre deputati vannacciani di Redazione Politica FQ ------------------------------------------ Avevano “sfidato” il governo, in particolare i parlamentari della Lega, con un emendamento per fermare l’invio - facebook.com facebook