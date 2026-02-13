Crolla l' insegna dell' ex cinema Paris a San Giovanni ferito un passante

L'insegna dell'ex cinema Paris a Roma è crollata ed ha ferito un passante. L'incidente è avvenuto venerdì mattina a San Giovanni, quando il cartellone pubblicitario, allentato da settimane, si è improvvisamente staccato, finendo sulla strada e colpendo una donna che stava passando.

L'insegna dell'ex cinema Paris a Roma è crollata ed ha ferito un passante. L'incidente è avvenuto venerdì mattina a San Giovanni. L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale del 118. La chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 10:30 di oggi - 13 febbraio - dal civico 124 di via di Magnagrecia. Sul posto sono intervenuti il personale medico, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ferito un passante, è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza. Aperto il 31 dicembre del 1956, il cinema Paris è stato chiuso nel 2001 entrando così a far parte di quei tanti 'immobili fantasma' sparsi per la città.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nella giornata di ieri, Piazza Cavallotti è stata teatro di un incidente causato dal maltempo: un grosso ramo di un albero di Ficus si è staccato e ha ferito un passante.

Nella serata di sabato 24 gennaio, nel centro di San Giovanni Bianco, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 44 anni, rimasto ferito.

