Cristiano Ronaldo torna in campo | convocato ' Al-Nassr dopo lo sciopero

Cristiano Ronaldo torna a giocare con l’Al-Nassr dopo aver preso parte allo sciopero, che aveva bloccato le partite per diverse settimane. La sua convocazione arricchisce la rosa e dà nuova energia alla squadra saudita, ormai pronta a riprendere il ritmo. Ronaldo si presenta in campo con la stessa determinazione di sempre, mentre i tifosi sperano in una svolta positiva.

Il ritorno di Cristiano Ronaldo tra i convocati dell’Al-Nassr segna una riapertura decisiva della stagione per la squadra saudita, dopo settimane di tensione legate alla gestione degli investimenti del PIF durante il mercato invernale. Il fuoriclasse portoghese si rimette a disposizione di Jorge Jesus e la sfida contro l’Al-Fateh è in programma per sabato 14 febbraio alle 18:30. Ronaldo è stato reintegrato tra i convocati e la sua presenza amplia le soluzioni tattiche a disposizione del tecnico. L’Al-Nassr resta a -4 punti dall’Al-Hilal, con una partita da recuperare, e il portoghese rimane leader tecnico della squadra, confermando la sua posizione di capocannoniere con 17 reti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in campo con l’Al Nassr già nelle prossime partite.

Cristiano Ronaldo ha deciso di terminare lo sciopero dopo aver discusso con i dirigenti dell’Al-Nassr.

