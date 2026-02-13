Cristiano Ronaldo lo sciopero è finito! Torna tra i convocati e sarà a disposizione dell’Al-Nassr | i dettagli

Cristiano Ronaldo ha deciso di terminare lo sciopero dopo aver discusso con i dirigenti dell’Al-Nassr. La sua assenza ha causato molte polemiche tra i tifosi e ha influenzato le ultime partite della squadra. Ora, il portoghese si prepara a tornare in campo e sarà disponibile per la prossima sfida contro l’Al-Fateh, dove potrebbe scendere in campo già dalla prima minuto.

Cristiano Ronaldo torna a giocare.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con il suo club, l’Al Nassr.

