Cristiano Ronaldo addio all’Arabia Saudita? Il portoghese ha preso una decisione importante Ecco i dettagli

Cristiano Ronaldo ha deciso di restare in Arabia Saudita, lasciando aperta la possibilità di continuare a giocare con l’Al Nassr. Dopo aver concluso la sua esperienza con il club, il portoghese ha confermato di essere pronto a scendere in campo contro l’Al Fateh. La sua scelta arriva dopo settimane di voci e speculazioni sulla sua permanenza nel paese.

Cristiano Ronaldo non pensa di dire addio all’Arabia Saudita. Il giocatore è pronto a ritornare a disposizione dell’Al Nassr contro l’Al Fateh. Il calcio saudita si riprende il suo re. Dopo un periodo di assenza che ha sollevato numerosi interrogativi tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, la notizia che tutto il mondo arabo (e non solo) aspettava è finalmente ufficiale. Il fuoriclasse portoghese ha risolto le pendenze che lo avevano tenuto lontano dai riflettori e si appresta a guidare nuovamente l’attacco della squadra di Riyadh. La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali del club: Cristiano Ronaldo torna disponibile per l’Al Nassr per affrontare l’Al Fateh. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cristiano Ronaldo, addio all'Arabia Saudita? Il portoghese ha preso una decisione importante.

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita.

