Crisi idrica i vertici Sasi in consiglio comunale a Guardiagrele rassicurano sull' impegno della società

Il presidente della Sasi, Nicola Scaricaciottoli, e il direttore dell’area sono arrivati a Guardiagrele per rassicurare i cittadini sulla crisi idrica che sta interessando la zona, spiegando che i problemi derivano da un calo improvviso delle piogge e da un consumo eccessivo delle risorse.

Ospiti dell'assise civica il presidente Nicola Scaricaciottoli e il direttore dell’area tecnica Pio D’Ippolito, che hanno chiarito le ragioni dei disagi per i cittadini e come la società li sta affrontando Un incontro voluto fortemente dal sindaco Donatello Di Prinzio, che in apertura di seduta ha evidenziato la necessità di avere informazioni sui programmi e sui progetti che la Sasi sta portando avanti. “Il nostro territorio ha seri problemi di carenza idrica, soprattutto d’estate, e questa condizione di difficoltà ha avuto ripercussioni negative anche rispetto ai numerosi turisti, quindi – ha precisato il primo cittadino - vorremmo avere qualche sicurezza in più per evitare che nei mesi estivi si ripresentino gli stessi problemi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

