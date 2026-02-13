Lo Zimbabwe ha conquistato una vittoria importante nei Mondiali di cricket T20 2026, giocando in India e Sri Lanka, perché ha battuto la squadra avversaria con un'ottima prestazione. Nel frattempo, le nazionali di Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto le loro prime vittorie nel torneo, portando entusiasmo tra i loro tifosi. La settima giornata del torneo ha visto il riposo del Girone C, che comprende anche l’Italia, che tornerà in campo lunedì contro l’Inghilterra.

La settima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede riposare il Girone C, quello dell’Italia: gli azzurri torneranno in campo lunedì prossimo contro l’Inghilterra. Negli altri raggruppamenti si registrano le vittorie di Zimbabwe, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Nel Girone B l’ Australia si fa sorprendere dallo Zimbabwe, che si impone per 1692 (20.0)-146 (19.3), portando a casa il successo per 23 runs: gli africani raggiungono quota 169 runs, poi fanno cadere i 10 wickets stoppando gli oceanici a quota 146, quando restavano però soltanto 3 palle da giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, ai Mondiali vince ancora lo Zimbabwe. Prima gioia per USA ed Emirati Arabi Uniti

L’Italia di cricket sbaraglia gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20.

Nella terza giornata dei Mondiali T20, l’Italia ha fatto il suo debutto in modo amaro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La Nazionale italiana di cricket ha vinto per la prima volta ai Mondiali maschili, contro il Nepal; Cricket, l'Italia nella storia: batte il Nepal e vince la sua prima partita in un Mondiale. Per i nostri nonni e per i bambini che sognano di giocare un campionato del mondo; EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!; Italia ai Mondiali di cricket, la guida completa: regole, orari, calendario e dove vedere le partite in tv.

La Nazionale italiana di cricket ha vinto per la prima volta ai Mondiali maschili, contro il NepalAi Mondiali maschili di cricket T20 – che si stanno svolgendo tra India e Sri Lanka – l’Italia ha battuto il Nepal 124 a 123. È una vittoria notevole e storica perché è la prima volta che la Nazionale ... ilpost.it

EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!L'Italia del cricket scrive una magnifica pagina di storia: al Wankhede Stadium di Mumbai, in India, gli azzurri conquistano la prima vittoria in assoluto ... oasport.it

. @paolomieli: "Mario Balotelli è andato a giocare negli Emirati Arabi Uniti, in una squadra di serie B di Dubai di proprietà italiana. Quando ha segnato ci sono stati degli episodi di razzismo, questa cosa mi ha fatto indignare" x.com

Operazione Desert Storm Emirati Arabi - Dubai 13 febbraio 1991 in libera uscita a Dubai, un marinaio di leva imbarcato su nave Stromboli, muore a seguito di accoltellamento, anni dopo l'evento sarà rivendicato da Al-Qaeda: Cosimo Carlino marinaio - facebook.com facebook