Crespo risolleva un San Paolo nel caos | imbattuto da cinque partite

Crespo ha preso in mano il San Paolo durante un periodo difficile e ha portato una ventata di freschezza. Dopo aver ottenuto cinque risultati utili consecutivi, il tecnico argentino ha contribuito a risollevare la squadra in un momento di crisi. I tifosi noteranno che, sotto la sua guida, il club ha ritrovato compattezza e determinazione, elementi che mancavano da settimane.

Il Tricolor sta vivendo il peggior momento della sua storia. I tifosi si aggrappano al tecnico argentino, tornato dopo l'esperienza del 2021 Per fortuna che c'è lui in panchina. Un passato che lo ha visto tra i migliori bomber del panorama calcistico mondiale, un presente da allenatore concreto con la capacità di toccare sempre le corde giuste. Di incidere, anche in situazioni ad alto tasso di difficoltà come quella del San Paolo. San Paolo nel caos, meno male che c'è Crespo: ha già battuto Flamengo e Santos (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il 'Timao' è nel caos, nel pieno di una tempesta. Probabilmente nel momento peggiore della sua storia quasi centenaria.