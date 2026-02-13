Cremonini, Dawson’s Creek e il mito sentimentale dei coetanei eterni Qualche settimana fa, pochi minuti prima che cominciasse il concerto di Luca Carboni, qualcuno ha chiesto a Cesare Cremonini se lui da ragazzino fosse stato fan di Carboni.

Qualche settimana fa, pochi minuti prima che cominciasse il concerto di Luca Carboni, qualcuno ha chiesto a Cesare Cremonini se lui da ragazzino fosse stato fan di Carboni. Io, che se non m’impiccio non son contenta, sono intervenuta dicendo: cosa vuoi che fosse fan, era all’asilo. Chi gli aveva fatto la domanda ha chiesto quanti anni avesse, e Cremonini – nel ruolo di quello educato – ha detto qualcosa tipo: se senti lei sembrano trenta, ma quarantacinque. Aveva ragione, ma avevo ragione anch’io. Perché adesso siamo tutti coetanei, tutti vegliardi col mal di schiena, ma c’è stato un tempo in cui pochi anni facevano moltissima differenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cremonini, Dawson’s Creek e il mito sentimentale dei coetanei eterni

La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo.

È morto James Van Der Beek, l’attore noto per aver interpretato Dawson nella serie Dawson’s Creek.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: L’era del tinello | Cremonini, Dawson’s Creek e il mito sentimentale dei coetanei eterni; Dawson’s Creek, è morto James Van Der Beek; È morto James Van Der Beek; Addio a James Van Der Beek: la star di Dawson’s Creek muore a 48 anni dopo la lotta contro il cancro.

Dawson's Creek, la reunion è ufficiale: il cast si ritrova a teatro (e sarà impossibile non piangere)A pochi giorni dalle foto sul set di Happy Hours che mostravano il nuovo abbraccio artistico (e d'amicizia) tra Katie Holmes e Joshua Jackson, arriva la notizia più attesa dai fan di Dawson's Creek: ... vogue.it

Dopo Dylan e Brenda (di Beverly Hills 90210), da oggi non c'é più neanche Dawson (di Dawson's Creek). La notizia mi ha toccato molto perché mi mette di fronte al tempo che passa, sbiadendo i ricordi di gioventù. Tutti e 3 gli attori sono morti giovani (intorno - facebook.com facebook