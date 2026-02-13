Cremona sfida Milano con Brotto | assenze e voglia di dimostrare valore al PalaRadi

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brotto guida Cremona contro Milano al PalaRadi, deciso a sfruttare l’opportunità nonostante le assenze. La squadra cremonese vuole dimostrare di poter competere con i migliori, puntando tutto sulla determinazione e sull’entusiasmo. Domenica sera, i giocatori scenderanno in campo con la voglia di fare bene e di mettere in mostra le proprie qualità davanti al pubblico di casa.

Cremona sfida Milano al PalaRadi: Brotto invoca “carpe diem” nonostante le assenze. Cremona si prepara ad affrontare un banco di prova importante domenica sera al PalaRadi contro l’Olimpia Milano, capolista del campionato di Serie A. Coach Pierluigi Brotto chiede alla sua squadra di affrontare la sfida con spirito combattivo e senza timore, nonostante le assenze di Davide Casarin e Mattia Udom. L’incontro, valido per la ventesima giornata, rappresenta un’occasione per misurare il valore della Vanoli e consolidare la sua posizione in classifica. Una sfida per dimostrare valore. La partita contro Milano assume un significato particolare per la Vanoli Cremona.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su cremona sfida

Cremona si sveglia tardi. Al PalaRadi passa. Derthona (71-76)

Virtus passa a Cremona: al PalaRadi i bianconeri si impongono per 74-84

La Virtus ha ottenuto una vittoria importante a Cremona, battendo la squadra di casa al PalaRadi con il punteggio di 74-84.

Ultime notizie su cremona sfida

Argomenti discussi: CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo; Due partite, la stessa passione: March Madness Pack per le sfide interne con Cremona e Cantù; Atalanta-Cremonese? Probabilmente è la sfida che avrebbe intrigato di più Emiliano Mondonico da Rivolta d'Adda, uno di noi; Mattia Udom si allena ma dovrà saltare Milano. Non ci sono i tempi per il tesseramento.

cremona sfida milano conVanoli Cremona, Brotto: Carpe diem, una festa agonistica al PalaRadi con l'OlimpiaLa Vanoli Basket Cremona sta rifinendo gli ultimi dettagli in vista della sfida di cartello contro l’Olimpia Milano, posticipo della 20ª giornata della Serie A LBA Unipol, in ... pianetabasket.com

Mattia Udom si allena ma dovrà saltare Milano. Non ci sono i tempi per il tesseramentoMattia Udom è già al lavoro con la Vanoli Cremona, ma non sarà in campo nella sfida contro l’Olimpia Milano. L’ala toscana, arrivata ieri in città, si è allenata anche oggi al PalaRadi agli ordini di ... cremonaoggi.it