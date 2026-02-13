Cremona sfida Milano con Brotto | assenze e voglia di dimostrare valore al PalaRadi

Brotto guida Cremona contro Milano al PalaRadi, deciso a sfruttare l’opportunità nonostante le assenze. La squadra cremonese vuole dimostrare di poter competere con i migliori, puntando tutto sulla determinazione e sull’entusiasmo. Domenica sera, i giocatori scenderanno in campo con la voglia di fare bene e di mettere in mostra le proprie qualità davanti al pubblico di casa.

Cremona sfida Milano al PalaRadi: Brotto invoca “carpe diem” nonostante le assenze. Cremona si prepara ad affrontare un banco di prova importante domenica sera al PalaRadi contro l’Olimpia Milano, capolista del campionato di Serie A. Coach Pierluigi Brotto chiede alla sua squadra di affrontare la sfida con spirito combattivo e senza timore, nonostante le assenze di Davide Casarin e Mattia Udom. L’incontro, valido per la ventesima giornata, rappresenta un’occasione per misurare il valore della Vanoli e consolidare la sua posizione in classifica. Una sfida per dimostrare valore. La partita contro Milano assume un significato particolare per la Vanoli Cremona.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Virtus ha ottenuto una vittoria importante a Cremona, battendo la squadra di casa al PalaRadi con il punteggio di 74-84.

Vanoli Cremona, Brotto: Carpe diem, una festa agonistica al PalaRadi con l'OlimpiaLa Vanoli Basket Cremona sta rifinendo gli ultimi dettagli in vista della sfida di cartello contro l’Olimpia Milano, posticipo della 20ª giornata della Serie A LBA Unipol, in ... pianetabasket.com

Mattia Udom si allena ma dovrà saltare Milano. Non ci sono i tempi per il tesseramentoMattia Udom è già al lavoro con la Vanoli Cremona, ma non sarà in campo nella sfida contro l’Olimpia Milano. L’ala toscana, arrivata ieri in città, si è allenata anche oggi al PalaRadi agli ordini di ... cremonaoggi.it

I migliori scatti della sfida di lunedì della FBL U15 Eccellenza contro la Vanoli Cremona. #under15eccellenza #futurebasketlodigiano - facebook.com facebook

Sta per iniziare la 19° giornata di #LBA @UnipolCorporate : pronti per un altro weekend di basket Si parte sabato con la sfida tra Cremona e Cantù In chiusura le due sfide di lunedì: Brescia Bologna su Cielo e la gara tra Treviso e Milano bit.ly/LB x.com