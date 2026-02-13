Crea la ricetta per la decarbonizzazione Arriva il progetto Co2 Pacman Tool

L’Università di Siena ha aderito a M’Illumino di Meno, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e alla sostenibilità promossa da Rai Radio2, con un progetto innovativo chiamato Co2 Pacman Tool, che invita studenti e cittadini a creare la propria “ricetta” per ridurre le emissioni di anidride carbonica, utilizzando un’app interattiva che permette di simulare diverse strategie di decarbonizzazione.

Unisi aderisce a M'Illumino di meno, manifestazione nazionale lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, sul risparmio energetico e stili di vita sostenibili, con l'iniziativa 'Crea la ricetta per la decarbonizzazione perfetta con il Co2 PAcman Tool'. L'incontro si terrà il 16 febbraio alle 17 nell'aula magna storica del Rettorato. Il progetto Co2 Pacman nasce con l'obiettivo di trasformare dati scientifici complessi in percorsi partecipati verso la decarbonizzazione. Durante l'incontro il professor Simone Bastianoni, delegato per la sostenibilità e coordinatore scientifico del progetto, presenterà un software che permette a ciascuno di creare la propria 'ricetta' per la decarbonizzazione.