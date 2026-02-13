Crans-Montana | Tensione all’audizione familiari vittime contestano presunti illeciti e cercano risposte sul rogo

A Crans-Montana, durante l’audizione dei proprietari della discoteca coinvolta nell’incendio che ha causato diverse vittime, i familiari delle vittime hanno interrotto il confronto, gridando accuse di presunti illeciti e chiedendo spiegazioni sulla gestione del locale prima del rogo.

Crans-Montana: Tensione e Accuse all’Audizione dei Proprietari del Discoteca, un Dolore che Sfocia in Confronto. Crans-Montana, Svizzera – Un clima di forte tensione si è verificato ieri davanti all’aula universitaria dove erano previste le audizioni di Jacques e della moglie Moretti, proprietari del discobar al centro di un’indagine per un incendio che ha causato vittime. I coniugi sono stati verbalmente e fisicamente aggrediti da alcuni familiari delle persone che hanno perso la vita nella tragedia, esprimendo dolore e rabbia per l’accaduto. L’episodio sottolinea la profonda ferita che ha colpito la comunità e la complessità di un’indagine che cerca di fare luce sulle cause del rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

#Crans-Montana- incendio || A Crans Montana, i coniugi Moretti sono stati circondati e insultati dai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno.

La procura di Sion ha respinto la richiesta dei Moretti di oscurare il sito con foto e video della loro sparatoria a Capodanno.

