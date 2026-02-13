Crans-Montana parla la mamma di Taylan che ha aggredito Jacques Moretti | Provo rabbia la devono pagare

La mamma di Taylan, il ragazzo di 18 anni morto nell’incendio del Constellation a Crans-Montana, rompe il silenzio e dice:

Rabbia e disperazione: sono questi i sentimenti più evidenti che traspaiono dalle parole di Gulcin Kaya, madre del 18enne Taylan morto nella strage di Crans-Montana. Il 12 febbraio la donna ha aggredito Jacques Moretti, il proprietario del locale Constellation, teatro della tragedia, appena prima che iniziasse l'interrogatorio a Sion. "La devono pagare", ha dichiarato la mamma della giovane vittima. "Quello che è successo non è stato un incidente, è stato altro, ci sono delle responsabilità". L'intervista alla madre di Taylan dopo l'aggressione a Moretti Chi è Gulcin Kaya Cosa ha detto la madre della vittima di Crans-Montana L'intervista alla madre di Taylan dopo l'aggressione a Moretti In un'intervista al Corriere della Sera, la mamma di Taylan ha raccontato di aver preso parte alla contestazione contro Jacques e Jessica Moretti non per cercare vendetta, ma per arrivare alla verità.

Gulcin Kaya, madre di Taylan, morto a 18 anni nel rogo del Constellation di Crans-Montana, ha aggredito ieri i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, urlando e piangendo, chiedendo verità e giustizia dopo aver dichiarato che i loro comportamenti “le fanno solo rabbia” e ricordando che suo figlio è morto bruciato vivo.

La donna che ha aggredito i Moretti a Crans-Montana, accusata di aver scatenato la rissa nel cuore del villaggio, ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sui social, descrivendo l’episodio come “terribile” e “inutile”.

