Crans-Montana la mamma che ha aggredito i Moretti rompe il silenzio | terribile!

La donna che ha aggredito i Moretti a Crans-Montana, accusata di aver scatenato la rissa nel cuore del villaggio, ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sui social, descrivendo l’episodio come “terribile” e “inutile”.

Siamo a Sion, dove si tengono le udienze legate alla tragedia del locale Constellation di Crans-Montana, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno. Tra i presenti c’è Gulcin Kaya, madre di Taylan, 18 anni, una delle 41 vittime. Si è alzata prima dell’alba per essere lì. Autobus, pioggia, attesa. Quando ha visto arrivare Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, qualcosa si è spezzato. La tensione accumulata per settimane è esplosa in pochi secondi. “ Mio figlio è morto bruciato vivo. Guardatemi negli occhi. Come fate a dormire? A mangiare? A respirare? Dov’è mio figlio? ”, ha urlato, inseguendoli sotto la pioggia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Gulcin Kaya, madre di Taylan, morto a 18 anni nel rogo del Constellation di Crans-Montana, ha aggredito ieri i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, urlando e piangendo, chiedendo verità e giustizia dopo aver dichiarato che i loro comportamenti “le fanno solo rabbia” e ricordando che suo figlio è morto bruciato vivo.

A Crans-Montana, Jessica Moretti ha scelto di parlare fuori dal tribunale, lasciando emergere riflessioni sul momento difficile che la comunità sta affrontando.

