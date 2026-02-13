Crans-Montana i parenti delle vittime si scagliano contro i Moretti Denunciato il sindaco

Da lapresse.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, i familiari delle persone morte nel tragico incidente hanno puntato il dito contro i proprietari del locale, ritenendoli responsabili della situazione. La tensione è salita quando hanno accusato Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del bar-discoteca Le Constellation, di aver contribuito alla tragedia. Nel frattempo, il sindaco del paese è stato formalmente denunciato per presunte negligenze nella gestione della sicurezza pubblica. Un episodio che ha scosso la comunità locale, influenzando anche le indagini in corso.

I parenti delle vittime di Crans-Montana si sono scagliati contro Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del bar-discoteca Le Constellation, nel Canton Vallese, in Svizzera. Alcuni familiari si sono precipitati gridando “avete ucciso i nostri figli”, mentre i titolari del locale stavano entrando nel palazzo della procura di Sion. La coppia è indagata per l’incendio avvenuto la notte di Capodanno, costato la vita a 41 persone, per lo più giovanissimi. In un video pubblicato sul sito di Blick si sente la voce disperata di una donna che urla: “Dov’è mio figlio?”, “pagherete caro, assassini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crans montana i parenti delle vittime si scagliano contro i moretti denunciato il sindaco

© Lapresse.it - Crans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i Moretti. Denunciato il sindaco

Approfondimenti su crans montana

Crans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i coniugi Moretti al loro arrivo in procura

Scene di tensione si sono vissute questa mattina davanti alla procura di Sion, in Svizzera.

Crans-Montana, esplode l’ira dei parenti delle vittime contro i Moretti

A Crans-Montana, la rabbia dei parenti delle vittime esplode quando arrivano i coniugi Moretti per l’interrogatorio.

Ultime notizie su crans montana

Argomenti discussi: Crans Montana, Jessica Moretti: Nessuno ci chiese prove di evacuazione. Parenti delle vittime: Avete ucciso i nostri figli; Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti: Avete ucciso mio figlio; Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti | Jessica confessa: Mai prove di evacuazione perché nessuno ce l'ha chiesto; Moretti aggrediti e insultati dai familiari delle vittime di Crans-Montana: grida e spinte. L'urlo di Jacques: Mi assumerò le mie responsabilità. Jessica in lacrime. Una mamma: Come dormite?.

crans montana i parentiCrans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i Moretti. Denunciato il sindacoI parenti delle vittime di Crans-Montana si sono scagliati contro Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del bar-discoteca Le Constellation, nel Canton ... lapresse.it

crans montana i parentiCrans Montana, Jessica Moretti: «Nessuno ci chiese prove di evacuazione». Parenti delle vittime: «Avete ucciso i nostri figli»I coniugi Moretti contestati all’arrivo davanti alla procura di Sion. Oggi Jessica Moretti verrà ascoltata davanti alle parti civili ... ilsole24ore.com