Crans-Montana i parenti delle vittime si scagliano contro i Moretti Denunciato il sindaco

A Crans-Montana, i familiari delle persone morte nel tragico incidente hanno puntato il dito contro i proprietari del locale, ritenendoli responsabili della situazione. La tensione è salita quando hanno accusato Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del bar-discoteca Le Constellation, di aver contribuito alla tragedia. Nel frattempo, il sindaco del paese è stato formalmente denunciato per presunte negligenze nella gestione della sicurezza pubblica. Un episodio che ha scosso la comunità locale, influenzando anche le indagini in corso.

I parenti delle vittime di Crans-Montana si sono scagliati contro Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del bar-discoteca Le Constellation, nel Canton Vallese, in Svizzera. Alcuni familiari si sono precipitati gridando "avete ucciso i nostri figli", mentre i titolari del locale stavano entrando nel palazzo della procura di Sion. La coppia è indagata per l'incendio avvenuto la notte di Capodanno, costato la vita a 41 persone, per lo più giovanissimi. In un video pubblicato sul sito di Blick si sente la voce disperata di una donna che urla: "Dov'è mio figlio?", "pagherete caro, assassini". Robert Borbiro, che realizzò gli interni del locale nel 2015-2016, dopo l'incendio ha scritto una mail alla polizia municipale di Crans-Montana denunciando «enormi problemi di sicurezza»