A Crans Montana, i familiari delle vittime dell’aggressione ai proprietari del Constellation hanno affrontato i membri della famiglia Moretti. La tensione si è alzata quando alcuni parenti hanno rivolto parole dure, chiedendo risposte e giustizia per quanto accaduto. La scena si è svolta davanti al luogo dell’incidente, con le persone che hanno manifestato tutto il dolore e la rabbia accumulati negli ultimi giorni. La polizia presente ha cercato di calmare gli animi, ma l’atmosfera rimane tesa e carica di emozioni.

Crans Montana, l’Aggressione ai Proprietari del Constellation: Una Ferita Aperta nella Ricerca di Giustizia. Crans Montana è stata teatro di scene di forte tensione oggi, 12 febbraio 2026, quando Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar Constellation, sono stati aggrediti dai familiari delle vittime della strage di Capodanno durante un interrogatorio. L’episodio, avvenuto al campus universitario, ha riportato alla luce la profonda sofferenza e la frustrazione di chi cerca risposte dopo la tragedia che ha causato 41 morti e 115 feriti. Un gesto di rabbia che ha interrotto un tentativo di dialogo che, solo il giorno prima, sembrava promettente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un gruppo di familiari delle vittime del rogo al Constellation si è scatenato ieri a Crans-Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti

Argomenti discussi: Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti; Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti: Avete ucciso mio figlio; Moretti aggrediti e insultati dai familiari delle vittime di Crans-Montana: grida e spinte. L'urlo di Jacques: Mi assumerò le mie responsabilità. Jessica in lacrime. Una mamma: Come dormite?; I familiari delle vittime di Crans Montana aggrediscono i Moretti all'arrivo all'interrogatorio.

Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»Momenti di forte tensione a Sion: i coniugi Moretti, scortati dalla polizia, sono stati aggrediti dai familiari delle vittime tra urla e accuse. Jessica Moretti all'interrogatorio: «Non sono mai state ... panorama.it

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Jessica piange in aula: Mai fatte prove di evacuazioneGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net