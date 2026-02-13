Crac FWU | nel Nord-Est parte l’azione collettiva Oltre 200 ex clienti uniti contro gli intermediari

A Padova, più di 200 ex clienti di FWU si sono uniti per intentare un'azione collettiva contro gli intermediari, dopo il fallimento della società. La decisione nasce dalla volontà di tutelare i risparmi che ritengono siano stati ingiustamente perduti. Questo gruppo di persone, molte delle quali avevano investito i loro risparmi per la pensione, ha deciso di agire per ottenere chiarimenti e giustizia.

FWU Life Insurance Lux S.A., compagnia specializzata nella produzione di polizze vita di tipo finanziario presentate come tecnologicamente e finanziariamente innovative, è stata posta in liquidazione all'inizio del 2025, generando significative perdite a oltre 100mila risparmiatori assicurati Parte dal padovano una nuova iniziativa di tutela per far fronte all'ennesimo caso di "risparmio tradito". Nel Nord-Est, così come nel resto d'Italia, migliaia di risparmiatori si vedono coinvolti nel crac della FWU Life Insurance Lux S.A. e si stanno organizzando per promuovere cause collettive dirette a ottenere giustizia e tutela dopo il default della compagnia assicurativa lussemburghese.