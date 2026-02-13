Cos’è l’Inyeon e perché ti farà vedere gli ex sotto una nuova luce come mostra Past Lives

Da cultweb.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il termine inyeon è diventato popolare dopo il film

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno per la prima volta e avvertire un’immediata familiarità, come se quella persona facesse già parte della tua vita? Nella cultura coreana esiste un concetto filosofico che spiega questo fenomeno: si chiama inyeon  (in-yun) rappresenta uno dei pilastri del pensiero orientale sulle relazioni umane. Inyeon è un termine coreano che significa destino intrecciato o relazione causale. Non si tratta, però, semplicemente di fato o destino nel senso occidentale del termine, ma di qualcosa di molto più complesso e profondo. Questo concetto, infatti, affonda le sue radici nel buddismo coreano e offre una lente unica attraverso cui comprendere le relazioni, la responsabilità individuale e la natura interconnessa dell’esistenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

cos8217232 l8217inyeon e perch233 ti far224 vedere gli ex sotto una nuova luce come mostra past lives

© Cultweb.it - Cos’è l’Inyeon e perché ti farà vedere gli ex sotto una nuova luce (come mostra Past Lives)

Approfondimenti su past lives

Una nuova telecamera ai Murazzi di Torino: farà riprese video continue a colori anche con poca luce

A Torino, i Murazzi sono ora sorvegliati da una nuova telecamera ad alta tecnologia, alimentata a energia solare.

"Sotto una nuova luce", visita guidata a lume di torcia

#M’illumino-di-meno || Lunedì sera, l’Art Forum Würth di Capena apre le sue porte per una visita guidata speciale.