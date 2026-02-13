Cosa serve all’Italia per avere meno auto dazi Parla Fontana Confindustria

Matteo Fontana, rappresentante di Confindustria, ha spiegato che l’Italia ha bisogno di abbassare i dazi sulle auto per rilanciare il settore, che rischia di perdere competitività a causa delle attuali tariffe. Durante un incontro a Milano, Fontana ha sottolineato come la pandemia e le tensioni commerciali abbiano creato una fase di grande confusione e di revisione delle modalità produttive a livello mondiale, rendendo urgente rivedere le politiche tariffarie. Un dettaglio che distingue questa posizione è la richiesta di tempi più rapidi per le deroghe ai dazi, per evitare che l’Italia resti indietro rispetto ad altri paesi europei.

"Siamo in una fase di grande confusione e di revisione delle modalità produttive a livello mondiale. Nel 2025 gli indicatori dell'incertezza economica hanno raggiunto i picchi della pandemia", dice al Foglio Alessandro Fontana, direttore del Centro studi Confindustria (Csc). "Tutti stanno attenti a spendere. In questo senso, per incidere sull'incertezza bisognerebbe vedere un alleggerimento delle tensioni geopolitiche".