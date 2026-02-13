L'ex responsabile ricerca e sviluppo del Noma di Copenaghen denuncia pubblicamente abusi e cattive condizioni di lavoro all’interno del ristorante, evidenziando pratiche che, secondo lui, hanno messo a rischio la salute e la dignità del personale, e aggiunge che ci sono elementi ancora più gravi che intende rivelare in futuro.

Cinque volte miglior ristorante del mondo per la The World's 50 Best, il Noma di Copenaghen è passato alla storia come l'ultima vera novità internazionale in termini di cucina, di creatività fuori dagli schemi, di proposte non già viste e pronte a fare scuola, passando dalle tavole più celebri del Pianeta per arrivare poi, un passo dopo l'altro, agli scaffali dei supermercati. Perché, come spiegava Niko Romito, è questo quello che fa l'alta cucina quando riesce davvero a cambiare le cose, ed è questa la grande responsabilità che hanno i cuochi come lui, o come Redzepi. Responsabilità che comporta non solo una cucina innovativa e solida e sostenibile e contemporanea, ma anche una condotta impeccabile, in un mondo - quello della ristorazione - in cui le cucine sono state più volte raccontate come luoghi di nonnismo, abusi, prevaricazioni, machismo esasperato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa sappiamo delle accuse di abusi al Noma di Copenaghen

Approfondimenti su cosa sappiamo

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato la perdita di almeno 47 vite e numerosi feriti.

Dopo tre anni di indagini, elDiario ha portato alla luce gravi accuse di abusi e maltrattamenti nel mondo della musica latina.

Ultime notizie su cosa sappiamo

Argomenti discussi: Elezioni in Georgia, l’FBI giura che l’indagine nasce dalle accuse di Kurt Olsen; Sassari, giovane segregata e torturata per dieci giorni – cosa sappiamo; Gli occhi del mondo su Milano; TikTok crea dipendenza attraverso lo scroll infinito: le accuse della Commissione Ue.

Crans-Montana, tolta l’inchiesta al pm. Ricusata la procura: «È di parte». La difesa delle vittime: «Prove inquinate»Non è bastata la revoca del coordinamento dell’indagine al pm, gli avvocati hanno deciso di ricusare l’intera procura di Sion. Prima erano arrivate le richieste: disporre per Jacques Moretti e la ... ilmattino.it

Crans-Montana, indaga la Procura di Roma. Lo champagne, i testimoni e tutte le falle: ancora liberi i coniugi MorettiOmicidio colposo, lesioni gravi e incendio: anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull'incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane, con 116 ... ilmessaggero.it

Porsche Taycan, sta arrivando una versione ancora più estrema: ecco cosa sappiamo x.com

Attentato a Olbia, bomba contro l’ingresso di un negozio - Ecco cosa sappiamo - facebook.com facebook