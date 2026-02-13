Corsair aggira la crisi dei chip e alza i profitti RAM del 60%

Corsair ha aumentato i profitti del 60% nel 2025, sfruttando la carenza globale di chip per migliorare i margini sulla memoria RAM DDR5. L’azienda americana ha ottimizzato le scorte e approfittato dell’aumento dei prezzi, garantendosi un forte utile anche in un mercato difficile. In particolare, la domanda di componenti ad alte prestazioni ha spinto le vendite della sua divisione di hardware.

Corsair alza i Profitti del 60% Sfruttando la Crisi dei Chip. L'azienda statunitense Corsair, leader nel settore della tecnologia, ha concluso il 2025 con un incremento del 60% nel margine di profitto della sua divisione componenti, grazie a una strategia di gestione delle scorte che le ha permesso di capitalizzare sull'impennata dei prezzi della memoria RAM DDR5. Nonostante un fatturato complessivo di 1,47 miliardi di dollari, l'azienda ha registrato una perdita netta di 16 milioni di dollari e prevede un calo del 5% dei ricavi per il 2026, con possibili ristrutturazioni all'orizzonte. Il Mercato della Memoria in Ebollizione.