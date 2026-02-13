Corruzione all' Ars arriva la prima sentenza | assolta Patrizia Monterosso

Patrizia Monterosso è stata assolta perché non ha commesso reati di corruzione: questa è la prima decisione giudiziaria nell’inchiesta che ha coinvolto l’Ars e il presidente Gaetano Galvagno. La vicenda era scoppiata dopo alcune indagini sui presunti illeciti legati a favori politici e appalti pubblici. La sentenza conferma che Monterosso non ha avuto responsabilità nelle accuse mosse contro di lei, portando speranza tra i suoi sostenitori. La decisione arriva a pochi mesi dall’inizio del procedimento, che aveva scosso l’ambiente politico siciliano.

Arriva la prima sentenza nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione all'Ars in cui è coinvolto, tra gli altri, anche il presidente dell'Assemblea, Gaetano Galvagno. Il gup Filippo Serio ha infatti deciso di assolvere con la formula piena "per non aver commesso il fatto" Patrizia Monterosso, ex direttrice della Fondazione Federico II e difesa dall'avvocato Giovanni Rizzuti, che ha scelto di essere processata con il rito abbreviato. Contestualmente ha prosciolto l'artista italo-egiziano Omar Hassan. Quest'ultimo e l'ex portavoce di Galvagno, Sabrina De Capitani, sono accusati anche di un altro episodio corruttivo, sul quale però il giudice ha sancito la sua incompatibilità territoriale, individuata invece a Monza.